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الشباب يشتري المدة المتبقية من عقد ماجد كنبة

2023-01-26 الساعة 6:18
الشباب يشتري المدة المتبقية من عقد ماجد كنبة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عن انضمام ماجد كنبة، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الميركاتو الشتوي الحالي.

ماجد كنبة ينتقل للشباب

وأشار نادي الشباب إلى أن ماجد كنبة وقع عقد انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية، وذلك بعدما أتمت الإدارة شراء المدة المتبقية من عقده مع الفتح.

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ماجد كنبة في الشباب
البلطان مع كنبة – المصدر @AlShababSaudiFC

ومن جانبها، ثمنت إدارة نادي الشباب، برئاسة البلطان حسن تعاون وتجاوب نظيرتها في الفتح، كما تمنت في الوقت ذاته التوفيق للاعب في مسيرته المقبلة مع الليوث.

ووجهت إدارة النادي شكرها للعضو الذهبي، محمد المنجم، على تكفله بشراء المدة المتبقية من عقد ماجد كنبة، ليمثل بذلك الليوث بدءًا من فترة التسجيل الحالية، وذلك وفقًا لحساب الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

العضو الذهبي لنادي الشباب محمد المنجم
محمد المنجم – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب في دوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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