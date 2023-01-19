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خاصة في التجمعات التي تثير الريبة

الشبو غول متوحش يخطف زهرة حياة شبابنا بلغوا عن مروجيه

2023-01-19 الساعة 9:57
الشبو غول متوحش يخطف زهرة حياة شبابنا بلغوا عن مروجيه
المواطن - فريق التحرير

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حذر الكاتب والإعلامي عبده خال من خطر مخدر الشبو على حياة شبابنا، في مختلف الأعمال السنية.

وقال الكاتب في مقال به بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “الشبو.. يا مكافحة المخدرات !”إن الشبو شبح ظاهر تعرى بواسطة التركيز الإعلامي عليه وموت أعداد كبيرة من متعاطيه، ومع ظهور أضراره البدنية والعقلية لا يزال يخطف شبابنا جهاراً نهاراً؛ بالترويج أن الشبو مصدر للسعادة.

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مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بعدة مناطق

وأضاف أن الذي يغيب عن الشباب أن الشبو مادة كيميائية ذات أثر سريع يقود من يتعاطاه للإدمان، والدخول إلى فضاء واسع من الضياع، والذهان، والسير بمتعاطيه إلى جنون العظمة والهلوسة والعدوانية العنيفة.

جرائم عنيفة

وتابع الكاتب “مع ظهور جرائم عنيفة في الأيام الماضية، وخاصة من قبل شباب، تجعلنا نميل ميلاً عظيماً إلى أن الشبو هو السبب، وبنفس مختلفة وفق المطلع لما يحدثه ذلك المخدر”.

وأضاف “من الطبيعي تكثيف التحذير من اختطاف ذلك الشبح الظاهر لشبابنا في جميع الفئات السنية، ولأنه داء علينا جميعاً محاربة الممول، والمتعاطي على حد سواء، باختلاف نوع المحاربة، فالمتعاطي يستوجب على الأسرة والمجتمع إدخاله إلى المصحة، فهناك أسر تمتنع من اصطحاب أولادها إلى المصحات، فيكون دور المجتمع بالتدخل لحماية المتعاطين من التوغل في الإدمان، ويكون دورهم الإبلاغ حتى إن غضبت كل أسرة لديها متعاطٍ”.

التجمعات المريبة

وختم الكاتب بقوله “يجب محاربة الممول بالتبليغ الفوري عن التجمعات التي يظن المشاهد لها أن تجمعهم يثير الريبة، وفي هذه النقطة على رجال مكافحة المخدرات الاستجابة لأي بلاغ وتكثيف الأعداد كتوظيف أو تعاون المتطوعين بحيث يصبح بلاغ المتطوع أكثر مصداقية أثناء التبليغ، المهم إيجاد أعداد كبيرة قادرة على رصد مواقع التمويل أو التعاطي، نحن في حرب مع غول متوحش”.

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