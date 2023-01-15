الشبو من أخطر مواد الإدمان انتشارًا ويدمر الجهاز العصبي

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أشار المختص بالإرشاد الأسري وعلاج الإدمان د. سامي الحمود، إلى خطورة مادة الشبو، مؤكدًا أنها من أكثر مواد الإدمان انتشارًا.
د. سامي الحمود – مدير مركز رشد التخصصي للإرشاد الأسري وعلاج الإدمان: مادة الشبو هي مادة فيتامينية منبهة للجهاز العصبي وتتداول في العالم كله على شكل كريستال زجاجي .. وهي من أخطر مواد الإدمان @Sami_Alhomood#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eK7fviNwoYقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 15, 2023
وأضاف الحمود، خلال لقائه ببرنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد، أن الشبو مادة فيتامينية منبهة للجهاز العصبي، وتتداول في العالم كله على شكل كريستال زجاجي.
واستطرد: الشبو من أخطر مواد الإدمان انتشارًا، وتحذر منه التقارير الصادرة عن مكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة.