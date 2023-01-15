الشبو من أخطر مواد الإدمان انتشارًا ويدمر الجهاز العصبي

أشار المختص بالإرشاد الأسري وعلاج الإدمان د. سامي الحمود، إلى خطورة مادة الشبو، مؤكدًا أنها من أكثر مواد الإدمان انتشارًا.

منبهة للجهاز العصبي

وأضاف الحمود، خلال لقائه ببرنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد، أن الشبو مادة فيتامينية منبهة للجهاز العصبي، وتتداول في العالم كله على شكل كريستال زجاجي.

أخطر مواد الإدمان

واستطرد: الشبو من أخطر مواد الإدمان انتشارًا، وتحذر منه التقارير الصادرة عن مكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة.