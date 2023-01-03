الشرطة الأمريكية تشتبه في حادث إصابة جيريمي رينر باعتباره جنائيًا

تشتبه الشرطة الأمريكية في حادث إصابة ممثل هوليوود، ونجم أفلام مارفل، جيريمي رينر، باعتباره حادثًا جنائيًا، وبالفعل، فتحت السلطات تحقيقًا في الأمر.

وبحسب موقع TMZ الفني، تفيد التقارير بأن الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث في نيفادا تعاملت مع المنطقة كمسرح جريمة.

حادث جيريمي رينر

وكان جيريمي رينر ضحية لحادث محراث ثلجي، الأمر الذي تركه في المستشفى في حالة حرجة ولكنها مستقرة، ولم تستبعد السلطات احتمال أن يكون نجم هوليوود ضحية جريمة.

وقالت TMZ إن رينر كان يقود محراث ثلج لكنه دهس ساقه عن طريق الخطأ، ومع ذلك، فإن الأمر الذي أثار اشتباه الشرطة هو أن محراث Snowcat يتضمن ميزات أمان من المفترض أن تجعل مثل هذا الحادث مستحيلاً، كما أن النجم الأمريكي خبير في قيادة هذا النوع من الآلات.

وهذان العاملان تركا الاحتمال مفتوحًا أن ما حدث لـ جيريمي رينر كان جريمة.

حالة جيريمي رينر

بحسب ما ورد فقد الممثل كمية كبيرة من الدم ومن المحتمل أن تكون الإصابات الأكثر خطورة في ساقه لكنه أُصيب في أجزاء أخرى من جسده أيضًا.

وكان الممثل يستخدم Snowcat لإخلاء الطريق الثلجي بالقرب من منزل عائلته الذي عزلته الثلوج، وكانت هناك مخاوف في البداية من أن المسعفين لن يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة بسبب الطقس لكن لحسن الحظ تمكنوا من ذلك.