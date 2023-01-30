Icon

الشرطة الكندية تكبل طفلًا مصابًا بالتوحد بالأصفاد كأنه مجرم Icon ثنائية تُهدي النقاط الـ3 لـ الزمالك ضد فيوتشر Icon دهس شخص في تبوك وضبط الفاعل Icon مشاجرة داخل متجر في لبنان تنتهي بإطلاق نار وإصابات Icon شقيق العنزي المفقود في أمريكا يكشف آخر لحظات ظهوره: نزل بالطريق واختفى! Icon موجز “المواطن”.. أبرز 10 أخبار حدثت في السعودية خلال 24 ساعة وعليك معرفتها Icon أنمار الحائلي يحسم مصير حمدالله: ابن النادي ولم يشترط للتجديد Icon سيناتور أمريكي يصب جام غضبه على الكونجرس بسبب أوكرانيا Icon الاتحاد يحتفل بأول سوبر أمام 48 ألف متفرج Icon لقطات جديدة للأعمال المستمرة في المنتجع الصحراوي بمشروع البحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
انتقدت الأم وحشية الشرطة

الشرطة الكندية تكبل طفلًا مصابًا بالتوحد بالأصفاد كأنه مجرم

2023-01-30 الساعة 12:33
الشرطة الكندية تكبل طفلًا مصابًا بالتوحد بالأصفاد كأنه مجرم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد يدمي القلوب، لطفل كندي مصاب بالتوحد داخل مستشفى أطفال عمره 12، تم طرحه وتكبيله بالأصفاد من قبل الشرطة وكأنه مجرم.

وحشية الشرطة

وقالت الأم: خاف ابني من الطبيب مما جعله يصبح عنيفًا، لكن هذا لا يبرر وحشية الشرطة.

قد يهمّك أيضاً
Img

طفل عبقري يتحدث 7 لغات في سن الرابعة

Img

مقتل مبتعث سعودي بأمريكا والشرطة ترصد مكافأة لضبط ماري

من المعروف أن الطفل من السكان الأصليين لكندا، وهناك مخاوف من أن تعامل الشرطة يكون لدوافع عنصرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب