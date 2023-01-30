الشرطة الكندية تكبل طفلًا مصابًا بالتوحد بالأصفاد كأنه مجرم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد يدمي القلوب، لطفل كندي مصاب بالتوحد داخل مستشفى أطفال عمره 12، تم طرحه وتكبيله بالأصفاد من قبل الشرطة وكأنه مجرم.

وحشية الشرطة

وقالت الأم: خاف ابني من الطبيب مما جعله يصبح عنيفًا، لكن هذا لا يبرر وحشية الشرطة.

من المعروف أن الطفل من السكان الأصليين لكندا، وهناك مخاوف من أن تعامل الشرطة يكون لدوافع عنصرية.