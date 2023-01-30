الشرطة الكندية تكبل طفلًا مصابًا بالتوحد بالأصفاد كأنه مجرم ثنائية تُهدي النقاط الـ3 لـ الزمالك ضد فيوتشر دهس شخص في تبوك وضبط الفاعل مشاجرة داخل متجر في لبنان تنتهي بإطلاق نار وإصابات شقيق العنزي المفقود في أمريكا يكشف آخر لحظات ظهوره: نزل بالطريق واختفى! موجز “المواطن”.. أبرز 10 أخبار حدثت في السعودية خلال 24 ساعة وعليك معرفتها أنمار الحائلي يحسم مصير حمدالله: ابن النادي ولم يشترط للتجديد سيناتور أمريكي يصب جام غضبه على الكونجرس بسبب أوكرانيا الاتحاد يحتفل بأول سوبر أمام 48 ألف متفرج لقطات جديدة للأعمال المستمرة في المنتجع الصحراوي بمشروع البحر الأحمر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد يدمي القلوب، لطفل كندي مصاب بالتوحد داخل مستشفى أطفال عمره 12، تم طرحه وتكبيله بالأصفاد من قبل الشرطة وكأنه مجرم.
وقالت الأم: خاف ابني من الطبيب مما جعله يصبح عنيفًا، لكن هذا لا يبرر وحشية الشرطة.
من المعروف أن الطفل من السكان الأصليين لكندا، وهناك مخاوف من أن تعامل الشرطة يكون لدوافع عنصرية.