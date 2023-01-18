الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية: