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في عددٍ من التخصصات

الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

2023-01-18 الساعة 11:24
الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير تسويق:

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المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو معلومات إدارة الأعمال أو الإدارة.
  • خبرة خمس (3) سنوات أو أكثر والعديد من المؤهلات الرسمية. في البرمجة والتحليل والتصميم في بيئة مماثلة.
  • خبرة واسعة في إدارة المشاريع.
  • القدرة على إدارة حالات الضغط العالي.
  • القدرة على تعدد المهام وإدارة المشاريع المختلفة في وقت واحد.
  • مهارات القيادة.
  • التفكير والرؤية الصورة الكبيرة.
  • الاهتمام بالتفاصيل.
  • مهارات حل النزاعات.
  • الطلاقة في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
  • يعرض مهارات الاتصال الشخصية الممتازة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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