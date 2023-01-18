الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير تسويق:
مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو معلومات إدارة الأعمال أو الإدارة.
- خبرة خمس (3) سنوات أو أكثر والعديد من المؤهلات الرسمية. في البرمجة والتحليل والتصميم في بيئة مماثلة.
- خبرة واسعة في إدارة المشاريع.
- القدرة على إدارة حالات الضغط العالي.
- القدرة على تعدد المهام وإدارة المشاريع المختلفة في وقت واحد.
- مهارات القيادة.
- التفكير والرؤية الصورة الكبيرة.
- الاهتمام بالتفاصيل.
- مهارات حل النزاعات.
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
- يعرض مهارات الاتصال الشخصية الممتازة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).