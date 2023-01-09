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بينهم دولة عربية

الشعوب الأكثر سعادة حول العالم

2023-01-09 الساعة 10:06
الشعوب الأكثر سعادة حول العالم
المواطن - فريق التحرير

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رصدت قائمة أكثر الشعوب شعورًا بالسعادة والاستقرار في عام 2023، فيما شملت القائمة دولة عربية واحدة فقط يشعر سكانها بالسعادة والأمان خلال العام الجاري حيث قرر 17% من الناس أن يكونوا سعداء في عام 2023، وفقاً لاستطلاع YouGov لألف بالغ. وكان حوالي 12% مصممين على تحسين صحتهم العقلية و11% يريدون التركيز على الأمور الروحية.

فيما قد تبدو هذه الأهداف نبيلة أو حتى محفوفة بالمخاطر، ولكن في بعض البلدان، العثور على السلام ليس نادراً في الواقع، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب مؤخراً.

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تجربة إيجابية

من بين الدول الـ 11 دولة الأولى التي قال الناس فيها إنهم يشعرون دائماً بالسلام، سبعة منهم في أمريكا اللاتينية، وهي منطقة كان لدى العديد من البلدان فيها أيضاً مؤشر تجربة إيجابية مرتفع، وشملت القائمة دولة عربية واحدة وهي الإمارات.

وجاءت الدول العشر الأولى التي يعيش فيها الناس دائماً في سلام كالتالي:

نيكاراغوا

أوزبكستان

السلفادور

بنما

هندوراس

باراغواي

جمهورية الدومينيكان

أوروغواي

جنوب أفريقيا

إسبانيا

الإمارات

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