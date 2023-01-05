الشهري: جاهزون لمواجهة اليمن وهدفنا لقب خليجي 25

أكد المدير الفني لمنتخب السعودية، سعد الشهري الاستعداد جيدًا لمنافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، التي تُقام في مدينة البصرة العراقية بمشاركة 8 منتخبات.

السعودية ضد اليمن

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد اليمن، عند الساعة 9:30 مساء يوم غد الجمعة، على استاد البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في “خليجي 25“.

تعليق سعد الشهري

وتحدث سعد الشهري في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة السعودية ضد اليمن، قائلًا: “سعداء بتواجدنا في البصرة في الزيارة الأولى لنا، ونتمنى التوفيق للعراق في التنظيم”.

وتابع: “المباراة الأولى مهمة جدًا أمام اليمن المتطور، سنسير خطوة بخطوة مع دور المجموعات، التحضير لم يكن للقاء فقط بل للبطولة كاملة، تأهبنا جيدًا ولدينا أهداف لتحقيقها”.

وأضاف: “ستظهر شخصيتنا مع انطلاق البطولة، أعتمد نفس الأفكار مع المنتخب الحالي الذي يجمع بين لاعبي الأولمبي والمنتخب الأول، جئنا بطموح تحقيق اللقب، فلا يوجد فارق بين لاعب أولمبي أو منتخب أول”.

وواصل مدرب منتخب السعودية حديثه، قائلًا: “المدرب الوطني يحظى بدعم كبير، ولدينا العراقي عمو بابا والمغربي وليد الركراكي نماذج مشرفة ونسعى لتحقيق إنجازًا جديدًا للأخضر”.

وبشأن المنتخب اليمني، قال الشهري: “نحترمه كثيرًا، الكرة اليمنية تطورت بشكل جيد، وهم جاهزون من خلال معسكر قوي بمصر، تعادلنا في لقاء سابق من قبل ولا يمكننا توقع نتيجة اللقاء”.

واختتم الشهري تصريحاته بالحديث عن استعدادات الأخضر لـ”خليجي 25″، قائلًا: “الفترة لم تكن كبيرة لكننا جاهزون ومستعدون بشكل جيد، لدي 23 لاعبًا قادرًا على تحقيق إنجاز للكرة السعودية”.