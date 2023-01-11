الشيف عبدالعزيز المطوع: تاريخيًّا المطبخ السعودي بـ 1200 طبق

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كشف الشيف عبدالعزيز المطوع أن هناك نمطين من الأكلات، أحدهما تقليدي دخل المملكة منذ أكثر من 50 أو 70 عامًا، والآخر تراثي تعود أصوله للمملكة.
فيديو | الشيف عبد العزيز المطوع: تاريخيًا يوجد في السعودية 1200 طبق#الراصد pic.twitter.com/V0zIHhRyHq
— الراصد (@alraasd) January 10, 2023
وأضاف المطوع في لقاء الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، هناك أكثر من 1200 طبق سعودي، ولكن المتعارف عليه هو الأطباق الأساسية في كل مدينة.
ومن المعروف أنه مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة على معظم مدن المملكة، يعكف المواطنون على التفنن بالأكلات الشعبية والحصول على الدفء منها ليجعل للشتاء مذاقًا خاصًّا بالمملكة.
وتشتهر الأكلات الشتوية بالمملكة بمكونات خاصة، إذ تحتوي على مكونات غنية بالطاقة لإمداد الجسم بالدفء، فالكل يبدع في الأطباق التي يقدمها.