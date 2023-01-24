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قتلت 300 طفل بعام واحد

الصحة العالمية تحذر من إعطاء أدوية السعال للأطفال

2023-01-24 الساعة 10:37
الصحة العالمية تحذر من إعطاء أدوية السعال للأطفال
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تدرس منظمة الصحة العالمية تقديم نصائح بالامتناع عن إعطاء أدوية السعال للأطفال، بعد مقتل أكثر من 300 طفل خلال عام واحد بسبب تناول تلك الأدوية.

تحذير المنظمة

أفاد مصدر مطلع لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية تحقق في ما إذا كانت هناك أي صلة بين الشركات المصنعة لشراب السعال الملوث وبين وفاة أكثر من 300 طفل في ثلاث دول. ودعت منظمة الصحة العالمية، السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة لحماية الأطفال من أدوية سعال سامة، تسببت في وفاة المئات بثلاث دول العام الماضي.

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وأعلنت المنظمة في بيان، عن أن أكثر من 300 طفل معظمهم دون سن الخامسة، قد توفوا في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان، عام 2022 بسبب مشاكل في الكلى ناتجة عن استعمال أدوية تحتوى على مواد سامة.

أدوية السعال

وأشارت إلى أن دواء السعال المتاح دون وصفة طبية يحتوي على مستويات عالية من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، وهي مواد اعتبرتها المنظمة كيميائية سامة يمكن أن تكون قاتلة، حتى لو تم تناولها بكميات صغيرة، ولا ينبغي أبدا استعمالها في العلاجات، وفق البيان.

وكشفت المنظمة أن هذه الأدوية قد تكون معروضة للبيع أيضًا في الفلبين، وتيمور الشرقية والسنغال وكمبوديا، داعية الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الوفيات.

وأضافت أنه وبما أن هذه ليست حوادث معزولة، فإنها تدعو مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في سلسلة التوريد الطبية إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة.

سحب أدوية

يشار إلى أنه سبق أن أرسلت منظمة الصحة تحذيرات في أكتوبر وفي وقت سابق من هذا الشهر، للمطالبة بسحب شراب السعال الذي تصنعه شركة Maiden Pharmaceuticals الهندية وماريون Biotech، واللذين ارتبطا بحالات وفاة في غامبيا وأوزبكستان على التوالي.

وأصدرت تحذيرًا آخر العام الماضي، بشأن أدوية السعال التي صنعتها أربع شركات إندونيسية، هي بي تي ياريندو فارماتاما، وبي تي يونيفرسال للأدوية، وبي تي كونيمكس، وبي تي أي أف آي فارما، والتي يتم بيعها محليا.

رد الشركات

بالمقابل، نفت الشركات المعنية أن تكون منتجاتها ملوثة أو رفضت التعليق أثناء التحقيقات، بحسب رويترز.

وكررت منظمة الصحة العالمية دعوتها إلى سحب المنتجات المذكورة، ودعت على نطاق أوسع الدول إلى ضمان أن الأدوية معروضة للبيع معتمدة ومرخص لها من قبل السلطات المختصة.

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