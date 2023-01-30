الصحة العالمية: كورونا مازالت تمثل حالة طوارئ عامة

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أبقت منظمة الصحة العالمية على وباء كوفيد-19 بوصفه حالة الطوارئ القصوى للصحة العامة، وأشارت إلى أن الوباء يثير القلق على مستوى العالم.
وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن كوفيد-19 ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.
وأضافت المنظمة أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد-19.
ويأتي هذا القرار من المنظمة الدولية بعد 3 سنوات على إعلان المرض، الناجم عن تفشي فيروس كورونا، حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.
واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ، بحسب ما ذكرت فرانس برس.