الصحة العالمية: كورونا مازالت تمثل حالة طوارئ عامة

أبقت منظمة الصحة العالمية على وباء كوفيد-19 بوصفه حالة الطوارئ القصوى للصحة العامة، وأشارت إلى أن الوباء يثير القلق على مستوى العالم.

قلق دولي

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن كوفيد-19 ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

وأضافت المنظمة أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد-19.

حالة صحية طارئة

ويأتي هذا القرار من المنظمة الدولية بعد 3 سنوات على إعلان المرض، الناجم عن تفشي فيروس كورونا، حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.

واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ، بحسب ما ذكرت فرانس برس.