Icon

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته Icon الطرق الدائرية والنقل بمكة قفزة تنموية لجودة التنقل الحضري Icon التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفيحاء Icon الصحة الفلسطينية تعلن سقوط 9 قتلى في جنين Icon لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني أفكارًا تطرفية أو يستغل عمله Icon الكرملين: دعم الغرب لأوكرانيا يفاقم الصراع Icon جولات بالطيران العامودي لرصد مخالفي نظام الاستثمار التعديني بالخرمة Icon لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية Icon عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد Icon تسجيل 35 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 33 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
إصابة 16 خلال اقتحامات جيش الاحتلال

الصحة الفلسطينية تعلن سقوط 9 قتلى في جنين

2023-01-26 الساعة 2:31
الصحة الفلسطينية تعلن سقوط 9 قتلى في جنين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 9 قتلى و16 جريحًا، أثناء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.

ارتفاع عدد القتلى

وأفادت مصادر صحية فلسطينية، اليوم الخميس، مقتل 9 فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، وأصيب 16 آخرون جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية، فيما دعت السلطة الفلسطينية إلى تحرك دولي عاجل، بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين، بحسب نبأ عاجل عبر “سكاي نيوز”.

قد يهمّك أيضاً
Img

ولي العهد يتلقى رسالة شفوية من رئيس تشاد

Img

تسريب مواصفات هاتف هواوي الجديد

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ارتفاع حصيلة القتلى إلى خمسة أشخاص بينهم امرأة مسنة، بعدما كانت قد أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 3 وسقوط العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.

وضع حرج

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ اقتحام مستشفى جنين الحكومي، وإطلاقه بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع بداخله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري عملية في جنين، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل حتى الآن. وفي وقت لاحق، دعت السلطة الفلسطينية إلى تحرك دولي عاجل بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة
السعودية اليوم

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة

السعودية اليوم
ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين
العالم

ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين

العالم
الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...
السعودية اليوم

الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...

السعودية اليوم
طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو
العالم

طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو

العالم
انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم
السعودية اليوم

انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم

السعودية اليوم
نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...
السوق

نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...

السوق
الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا
الرياضة

الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية

السعودية اليوم