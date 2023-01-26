الصحة الفلسطينية تعلن سقوط 9 قتلى في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 9 قتلى و16 جريحًا، أثناء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.

ارتفاع عدد القتلى

وأفادت مصادر صحية فلسطينية، اليوم الخميس، مقتل 9 فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، وأصيب 16 آخرون جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية، فيما دعت السلطة الفلسطينية إلى تحرك دولي عاجل، بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين، بحسب نبأ عاجل عبر “سكاي نيوز”.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ارتفاع حصيلة القتلى إلى خمسة أشخاص بينهم امرأة مسنة، بعدما كانت قد أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 3 وسقوط العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.

وضع حرج

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ اقتحام مستشفى جنين الحكومي، وإطلاقه بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع بداخله.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري عملية في جنين، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل حتى الآن. وفي وقت لاحق، دعت السلطة الفلسطينية إلى تحرك دولي عاجل بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين.