Icon

الصين تهدد تايوان مجددًا وتعدها بتحطيم مؤامرة الاستقلال Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة تنفيذ Icon السعودية تبشر ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني Icon 5 آلاف ريال عقوبة تجاوز محطة وزن الشاحنات Icon الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم Icon 13 وظيفة شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي Icon 4 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن Icon اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن Icon من باريس إلى أمستردام المطارات الدولية تتأثر بالعطل الأمريكي  Icon بعد ضربة الدولار.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يقفز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة

الصحة تتيح الحصول على الجرعة المحدثة ضد كورونا

2023-01-11 الساعة 4:48
الصحة تتيح الحصول على الجرعة المحدثة ضد كورونا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أتاحت وزارة الصحة اليوم إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد19) لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة ويرغب في الحصول عليها عن طريق أخذ موعد عبر تطبيق صحتي.

الجرعة المحدثة

وأكدت أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.
ويسمى لقاح كوفيد المحدث باللقاح الثنائي لأنه يعطي بإذن الله حماية من المرض الشديد من سلالة الفيروس الأصلية بالإضافة إلى متحورات اوميكرون.
وتأتي هذه الخطوة بهدف المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس.
يذكر أن الوزارة أطلقت حملة توعوية ضد فيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)، التي تهدف لتوعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد الفيروس، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

قد يهمّك أيضاً
Img

ارتفاع أسعار الذهب بالمملكة وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام

Img

توكيل أول محامٍ روبوت للدفاع عن متهم بقضية سرعة زائدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 
السعودية اليوم

مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 

السعودية اليوم
جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...
السعودية اليوم

جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...

السعودية اليوم
الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...
السعودية اليوم

الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...

السعودية اليوم
طرد إيران من الأمم المتحدة
العالم

طرد إيران من الأمم المتحدة

العالم
العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...
العالم

العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...

العالم
إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...
كأس العالم

إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...

كأس العالم
تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم