الصحة تحدد المعدل المناسب لشرب القهوة يومياً

حددت وزارة الصحة المعدل المناسب لشرب القهوة يومياً، محذرة من مخاطر الإفراط في تناول القهوة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، أن المعدل الصحي لشرب القهوة يوميًا هو أقل من 4 أكواب من القهوة السوداء، ناصحة بعدم تناول الحلوى.

المعدل المناسب للقهوة

وأضافت “قهوتك صحية ما دمت تشرب أقل من 4 أكواب قهوة سوداء، وأقل من 15 فنجال قهوة سعودية، والأهم: بدون صحن حلى”.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة، أن النسبة القصوى لتناول الكافيين في اليوم لا تتجاوز 400 ملجم للشخص البالغ، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة.