الصحة تحدد المعدل المناسب لشرب القهوة يومياً الجامعات السعودية ضمن أفضل 500 حول العالم ضبط مقيم ادعى تعرضه للسلب تحت تهديد السلاح في القصيم حجم مخلفات البناء والهدم في المملكة 20 مليون طن سنوياً سعود الطبية: إعادة قلب وأمعاء مريض لوضعهما الطبيعي في جراحة نادرة وظائف بشركة نون للتسوق في عدة تخصصات 6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي ضبط عمالة مخالفة تجمع وتفرز النفايات في بقيق جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية إيداع 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني
حددت وزارة الصحة المعدل المناسب لشرب القهوة يومياً، محذرة من مخاطر الإفراط في تناول القهوة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، أن المعدل الصحي لشرب القهوة يوميًا هو أقل من 4 أكواب من القهوة السوداء، ناصحة بعدم تناول الحلوى.
وأضافت “قهوتك صحية ما دمت تشرب أقل من 4 أكواب قهوة سوداء، وأقل من 15 فنجال قهوة سعودية، والأهم: بدون صحن حلى”.
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة، أن النسبة القصوى لتناول الكافيين في اليوم لا تتجاوز 400 ملجم للشخص البالغ، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة.