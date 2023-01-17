الصحة تحذر من تجاهل العطش في الشتاء

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أكدت وزارة الصحة ضرورة شرب الماء في الفصل شتاء، نظرًا لأهميته لجسم الإنسان، داعيةً الجميع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي من خلال منصتها الرئيسية للتوعية “عش بصحة” إلى الاهتمام بشرب الماء في خلال فصل الشتاء، لافتة الانتباه إلى أن الكثير من الناس قد لا يشعر بعطش جسمه مع برودة الجو.
كما بادرت “عش بصحة” بتوزيع عبوات من الماء على منسوبي الصحة وعليها ملصق يُذكّر بشرب الماء يحمل عبارة “لا ينسّيك برد الشتاء شرب الماء”.
وتأتي هذه الدعوة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انطلاقة حسابات عش بصحة تحت وسم #كيف_تعيش؟، التي تستعرض التوعية التي تمت طوال عام 2022، مع أهم المبادرات الصحية، مثل، نومك يومك، وبين قيم وقيم والموضوع حساس.