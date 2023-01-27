مسؤول أوروبي يعترف: أدخلنا روسيا في حالة حرب مع الناتو والغرب الصحة تحذر من مضاعفات الإنفلونزا خطيب المسجد النبوي: الأمطار نعمة عظيمة تبعث الحياة في كل شيء تنبيه من الأرصاد لأهالي عسير: أمطار رعدية حتى الـ7 مساءً الفتح لا يعرف التعادل آخر 17 مباراة الطائي والشباب يسعيان لتجنب رقم سلبي الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتلة المبتعث السعودي حكام مواجهتي اليوم بدوري روشن السعودي خطيب المسجد الحرام: أحسنوا الظن بالآخرين والتمسوا الأعذار لهم الموارد البشرية توضح أحقية الأفراد المستقلين بالسكن في المعاش
حذرت وزارة الصحة من مضاعفات الإصابة بفيروس الإنفلونزا، مؤكدة أن هناك عدة أنماط للفيروس قد يؤدي بعضها إلى مضاعفات خطيرة.
ولفتت الوزارة خلال تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إلى الأخطاء الشائعة حول مضاعفات الإنفلونزا بأنه مرض بسيط ولا يؤدي إلى مضاعفات بسيطة، مؤكدة أن هناك أنماط كثيرة للأنفلونزا قد تؤدي بعضها إلى مضاعفات خطيرة.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، عن طريقة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية في المنزل عبر تطبيق كريم بكل سهولة.
جاء ذلك بعد إطلاقها خدمة طلب ممارس صحي يأتي للمنزل لتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق كريم، وذلك في المدن التالية (الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة).
وبشأن خطوات حجز موعد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمنزل عبر تطبيق كريم فاشتملت على:
1- فتح تطبيق كريم واختيار السيارة.
2- تحديد نقطة الانطلاق واختيار “منزلك”.
3- الضغط على خانة “يلا” ليتم قبول طلب كابتن كريم مع الممارس الصحي.
4- تحديد خانة تطعيم الإنفلونزا.