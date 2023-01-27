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قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة

الصحة تحذر من مضاعفات الإنفلونزا

2023-01-27 الساعة 2:29
الصحة تحذر من مضاعفات الإنفلونزا
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الصحة من مضاعفات الإصابة بفيروس الإنفلونزا، مؤكدة أن هناك عدة أنماط للفيروس قد يؤدي بعضها إلى مضاعفات خطيرة.

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لها أنماط كثيرة

ولفتت الوزارة خلال تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، إلى الأخطاء الشائعة حول مضاعفات الإنفلونزا بأنه مرض بسيط ولا يؤدي إلى مضاعفات بسيطة، مؤكدة أن هناك أنماط كثيرة للأنفلونزا قد تؤدي بعضها إلى مضاعفات خطيرة.

طريقة طلب اللقاح

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، عن طريقة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية في المنزل عبر تطبيق كريم بكل سهولة.

جاء ذلك بعد إطلاقها خدمة طلب ممارس صحي يأتي للمنزل لتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق كريم، وذلك في المدن التالية (الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة).

خطوات طلب اللقاح

وبشأن خطوات حجز موعد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمنزل عبر تطبيق كريم فاشتملت على:

1- فتح تطبيق كريم واختيار السيارة.

2- تحديد نقطة الانطلاق واختيار “منزلك”.

3- الضغط على خانة “يلا” ليتم قبول طلب كابتن كريم مع الممارس الصحي.

4- تحديد خانة تطعيم الإنفلونزا.

 

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