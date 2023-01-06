الصحة : تراجع حالات كورونا الجديدة إلى 20 وتعافي 34

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (20) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (34) حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,528) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (827,172) حالة، تعافى منهم (814,796) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,848) حالة.