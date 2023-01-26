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المضادات الحيوية لا تكافح الفيروسات

الصحة: لا يفيد أخذ المضادات الحيوية عند الإصابة بالإنفلونزا

2023-01-26 الساعة 9:43
الصحة: لا يفيد أخذ المضادات الحيوية عند الإصابة بالإنفلونزا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الصحة أن المضادات الحيوية لا تكافح الفيروسات، مشيرة إلى الأخطاء الشائعة بشأن تسريع التعافي من الإنفلونزا بأخذ المضاد الحيوي، موضحة أن ذلك عارٍ من الصحة.

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وقالت وزارة الصحة في إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: يقولون أخذ المضاد الحيوي في بداية الإصابة بالإنفلونزا يسرع التعافي.

المضادات الحيوية لا تكافح الفيروسات

وتابعت: المضادات الحيوية تكافح البكتريا والإنفلونزا تسببها أنماط من الفيروس لذلك لا يفيد أخذ المضادات الحيوية عند الإصابة بالإنفلونزا.

طريقة طلب اللقاح

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، عن طريقة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية في المنزل عبر تطبيق كريم بكل سهولة.

جاء ذلك بعد إطلاقها خدمة طلب ممارس صحي يأتي للمنزل لتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق كريم، وذلك في المدن التالية (الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة).

خطوات طلب اللقاح

وبشأن خطوات حجز موعد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمنزل عبر تطبيق كريم فاشتملت على:

1- فتح تطبيق كريم واختيار السيارة.

2- تحديد نقطة الانطلاق واختيار “منزلك”.

3- الضغط على خانة “يلا” ليتم قبول طلب كابتن كريم مع الممارس الصحي.

4- تحديد خانة تطعيم الإنفلونزا.

 

 

 

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