الصحة: لا يفيد أخذ المضادات الحيوية عند الإصابة بالإنفلونزا

الفيحاء لنهائي كأس السوبر السعودي ضبط 1791 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة فلسطين تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الدول الغنية استحوذت على معظم حبوب أوكرانيا السجن 5 سنوات لمن يسيء استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا
أكدت وزارة الصحة أن المضادات الحيوية لا تكافح الفيروسات، مشيرة إلى الأخطاء الشائعة بشأن تسريع التعافي من الإنفلونزا بأخذ المضاد الحيوي، موضحة أن ذلك عارٍ من الصحة.
وقالت وزارة الصحة في إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: يقولون أخذ المضاد الحيوي في بداية الإصابة بالإنفلونزا يسرع التعافي.
وتابعت: المضادات الحيوية تكافح البكتريا والإنفلونزا تسببها أنماط من الفيروس لذلك لا يفيد أخذ المضادات الحيوية عند الإصابة بالإنفلونزا.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، عن طريقة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية في المنزل عبر تطبيق كريم بكل سهولة.
جاء ذلك بعد إطلاقها خدمة طلب ممارس صحي يأتي للمنزل لتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق كريم، وذلك في المدن التالية (الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة).
خطوات طلب اللقاح
وبشأن خطوات حجز موعد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بالمنزل عبر تطبيق كريم فاشتملت على:
1- فتح تطبيق كريم واختيار السيارة.
2- تحديد نقطة الانطلاق واختيار “منزلك”.
3- الضغط على خانة “يلا” ليتم قبول طلب كابتن كريم مع الممارس الصحي.
4- تحديد خانة تطعيم الإنفلونزا.