الصفقات الجديدة أمل الباطن للبقاء

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تسعى إدارة نادي الباطن، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أملًا في البقاء بدوري روشن الموسم المقبل.
ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تراجع نتائجه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق أي فوز واكتفى بتعادل وحيد، ويتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.
ويلعب الفريق السماوي الآن ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وتُشير النتيجة إلى تأخره بهدف بعد مرور 20 دقيقة.
وكانت إدارة نادي الباطن قد فشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، الأمر الذي تسبب في عدم تدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي، إلا أنها نجحت في التعاقد مع 4 صفقات جديدة حتى الآن بعد استخراجها رسميًا.
وتعاقد النادي خلال اليومين الماضيين، مع الفرنسي تبيولت بيري، والغاني موداسيرو ساليفو، قبل أن يعلن اليوم عن إتمام إجراءات التعاقد مع الأوروغوياني رينو لوبيز والكولومبي أندريس روا.
وأصبح عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن 7 حتى الآن، حيث ضم الثلاثي؛ الأوروغوياني كمبانيا، البرازيلي ماوريسيو والكولومبي بيدروزا، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة.