الصلابة الدفاعية سلاح الفيحاء لتجاوز الاتحاد

يطمح الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش للظهور بشكل مميز ضد الاتحاد، وتحقيق لقب كأس السوبر السعودي.

نهائي كأس السوبر

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وأُعلن، اليوم السبت، عن طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر نهائي كأس السوبر السعودي، حيث تبدأ الأسعار من 45 ريالًا وحتى 2200 ريال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الدفاع سلاح الفيحاء

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أداءً دفاعيًا مميزة تحت قيادة رازوفيتش، وهو ما ظهر خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ويتوقع أن يواصل خطته بالتكتلات الدفاعية في مباراة الغد.

ويعول رازوفيتش على التألق اللافت لحارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، الذي دائمًا ما يخطف الأنظار في المواجهات الكبرى، وكان آخرها لقاء الهلال الماضي، بعدما تصدى لركلة جزاء من سالم الدوسري، ليقود فريقه إلى النهائي.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لحصد كأس السوبر السعودي، حيث إنه سيكون البطولة الثانية في تاريخه، بعدما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نظيره الهلال بركلات الترجيح.