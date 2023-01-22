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قبل مباراته ضد الاتفاق

الصلابة الدفاعية سلاح النصر

2023-01-22 الساعة 3:56
الصلابة الدفاعية سلاح النصر
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا أداء مميزًا على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الاتفاق في مواجهة العالمي اليوم

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الاتفاق، اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساء، في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

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النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

ويتواجد العالمي في المركز الثاني مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

النصر يتألق دفاعيًا

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأقل استقبالًا للأهداف في دوري روشن السعودي منذ استئنافه في شهر ديسمبر الماضي، حيث تلقى 3 أهداف فقط، كما أن شباكه اهتزت 6 مرات هذا الموسم، ليكون الأقوى دفاعيًا، بالتساوي مع الاتحاد.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، بالتساوي مع الشباب، كما يضم في صفوفه هداف المسابقة حتى الآن، البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب الـ11 هدفًا.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على الصعيد الهجومي في دوري روشن السعودي، حيث إنه الأقل تسجيلًا للأهداف منذ استئناف المسابقة في ديسمبر الماضي، مكتفيًا بهز الشباك 3 مرات.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

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