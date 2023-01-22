الصلابة الدفاعية سلاح النصر

يُقدم النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا أداء مميزًا على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الاتفاق في مواجهة العالمي اليوم

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الاتفاق، اليوم الأحد عند الساعة 8:30 مساء، في ختام منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

ويتواجد العالمي في المركز الثاني مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

النصر يتألق دفاعيًا

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأقل استقبالًا للأهداف في دوري روشن السعودي منذ استئنافه في شهر ديسمبر الماضي، حيث تلقى 3 أهداف فقط، كما أن شباكه اهتزت 6 مرات هذا الموسم، ليكون الأقوى دفاعيًا، بالتساوي مع الاتحاد.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، بالتساوي مع الشباب، كما يضم في صفوفه هداف المسابقة حتى الآن، البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب الـ11 هدفًا.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على الصعيد الهجومي في دوري روشن السعودي، حيث إنه الأقل تسجيلًا للأهداف منذ استئناف المسابقة في ديسمبر الماضي، مكتفيًا بهز الشباك 3 مرات.