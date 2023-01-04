الصلاة على الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- في جامع الامام تركي بن عبدالله.
وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود (أخو الفقيدة) وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.