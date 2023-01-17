الصمعاني: تعزيز العدالة الوقائية يحول دون نشوء النزاعات

تعمل وزارة العدل، على تعزيز العدالة الوقائية، إيمانًا منها بأنها من أهم مراحل العدالة كونها تحول دون نشوء النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه.

وأكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الوزارة تولي العدالة الوقائية اهتمامًا كبيرًا، حرصًا منها على تحقيق العدالة قبل حدوث النزاع، ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما يختصر الوقت والجهد على المتقاضين، ويسهم في تقليص تدفق القضايا إلى المحاكم.

وأشار وزير العدل إلى اتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات، التي تعزز العدالة الوقائية، ومن ذلك اعتبار عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي، إضافة إلى استقبال محاكم التنفيذ عقود إيجار السيارات، باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ – وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -.