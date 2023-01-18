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الصناعات العسكرية: إستراتيجية التدريب تعتمد على 3 برامج رئيسية

2023-01-18 الساعة 11:22
الصناعات العسكرية: إستراتيجية التدريب تعتمد على 3 برامج رئيسية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أنها تؤمن بمهارات وكوادر الوطن وهم ركيزته الأساسية والمحرك الأساسي لاقتصاده.

وقالت الهيئة في تغريدة على موقع تويتر: تؤمن الهيئة بأهمية الاستثمار في تنمية المورد البشري من أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، فهم المحرك الرئيسي لنهضته ونمو اقتصاده، والعنصر الأهم في تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة، وركيزةٌ أساسية في تحقيق مستهدفات التوطين الطموحة.

أهداف برامج التدريب

بدوره، أوضح المهندس خليفة بن بديع، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن إستراتيجية القوة البشرية مبنية على 3 برامج رئيسية، وهي برامج التعليم والتدريب تستهدف شريحة واسعة من العاملين في القطاع وأعضاء هيئة التدريس والتدريب في المملكة، وأيضًا فتح التعاون مع الجامعات الدولية وبناء شراكات، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد مع العمل مع برنامج موهبة، كذلك يتم العمل حتى مع الجامعات أو المنشآت.

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