الصناعة تعلن فرصاً استثمارية لـ 12 رخصة لمحاجر مواد البناء

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن طرح فرصًا استثمارية لـ12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، الواقع على بعد 20 كيلومترًا تقريبًا شرق محافظة جدة في الغرب من طريق مكة والمدينة المنورة السريع.

بداية التقديم

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر، إن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل 5 رخص خام بحص، و7 رخص مواد ردميات، منوهة بأنها ستتلقى الطلبات ابتداءً من 30 يناير الجاري وحتى 16 فبراير المقبل.

تنظيم المنافسة

وأضافت الصناعة عبر بيان لها، أنها تهدف من هذا الإعلان إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي.

وأوضحت وزارة الصناعة، أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر منصة (تعدين) ، وأنها ستعمل على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مضيفة أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط منصة (تعدين).

مراحل المنافسة

وأضافت أن مراحل المنافسة تتضمن: الإعلان عن استكمال استلام متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة خلال المدة النظامية، ثم إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين للدخول في المزايدة ، ثم إطلاق عملية المزايدة على الـ12 رخصة، وأخيرًا الإعلان عن النتائج وأسماء الشركات الفائزة.

وأكدت وزارة الصناعة، أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة بما يضمن خلوها من الآثار الضارة بالأمن والسلامة والصحة، وعدم تسببها في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.