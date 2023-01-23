Icon

الإطاحة بـ 3 مقيمين بحوزتهم 81 ألف قرص مخدر Icon وظائف بـ مستشفى قوى الأمن للمواطنين فقط Icon تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 26 Icon الأفواج الأمنية تطيح بشخصين بحوزتهما 59 كجم قات Icon رونالدو يعلق بشأن أول مشاركة بالدوري السعودي Icon علاقة شرب الماء قبل النوم في الوقاية من السكتات القلبية Icon مستشار أسري: الصمت بين الزوجين أشبه بنار تحت الرماد Icon وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين Icon وزارة الصناعة تحدد أنواع المعادن الخاضعة لتنظيم خاص Icon وظائف إدارية بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بداية التقديم 30 يناير الجاري وحتى 16 فبراير

الصناعة تعلن فرصاً استثمارية لـ 12 رخصة لمحاجر مواد البناء

2023-01-23 الساعة 2:02
الصناعة تعلن فرصاً استثمارية لـ 12 رخصة لمحاجر مواد البناء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن طرح فرصًا استثمارية لـ12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، الواقع على بعد 20 كيلومترًا تقريبًا شرق محافظة جدة في الغرب من طريق مكة والمدينة المنورة السريع.

بداية التقديم

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر، إن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل 5 رخص خام بحص، و7 رخص مواد ردميات، منوهة بأنها ستتلقى الطلبات ابتداءً من 30 يناير الجاري وحتى 16 فبراير المقبل.

قد يهمّك أيضاً
Img

مخدر الشيطان القاتل يرعب السودانيين

Img

تشكيل مباراة الزمالك ضد الأهلي

تنظيم المنافسة

وأضافت الصناعة عبر بيان لها، أنها تهدف من هذا الإعلان إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي.

وأوضحت وزارة الصناعة، أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر منصة (تعدين) ، وأنها ستعمل على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مضيفة أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط منصة (تعدين).

مراحل المنافسة

وأضافت أن مراحل المنافسة تتضمن: الإعلان عن استكمال استلام متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة خلال المدة النظامية، ثم إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين للدخول في المزايدة ، ثم إطلاق عملية المزايدة على الـ12 رخصة، وأخيرًا الإعلان عن النتائج وأسماء الشركات الفائزة.

وأكدت وزارة الصناعة، أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة بما يضمن خلوها من الآثار الضارة بالأمن والسلامة والصحة، وعدم تسببها في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحًا...

السوق
شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان
آخر الاخبار

شبيه الأمير هاري يخشى استهداف طالبان

آخر الاخبار
توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد
السعودية اليوم

توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

السعودية اليوم
الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار...

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر
الرياضة

التشكيل الرسمي لـ ديربي الشباب والنصر

الرياضة
ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...
مشاهير

ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي...

مشاهير
صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...
السعودية اليوم

صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل...

السعودية اليوم
بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً
السعودية اليوم

بدء القبول لبرامج البكالوريوس بتقني تبوك غداً

السعودية اليوم