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استقطاب لاعب بهذه الأهمية والنجومية أمر مهم جداً

الصورة البانورامية لصفقة رونالدو ليست كروية فقط

2023-01-05 الساعة 10:51
الصورة البانورامية لصفقة رونالدو ليست كروية فقط
المواطن - فريق التحرير

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قال الكاتب والإعلامي ماجد الجريوي إنه من المهم جداً على الجمهور العام الذي قد يواجه اللاعب كريستيانو رونالدو في المرافق العامة أو أثناء تجواله مع أسرته، أن يعكس صورة المملكة الحضارية في التعاطي مع اللاعب.

وأضاف الجريوي، في مقال له بصحيفة “الوطن”، بعنوان “كريستيانو.. الصورة ليست كروية”: أنه لا يمكن التلفظ أو التهكم أو محاولة الاستفزاز، كما حصل سابقًا مع لاعبين آخرين مثل حمد الله أو بانيغا، بإجبارهم على ارتداء شعار فريق منافس آخر، أو محاولة استفزازه أو التحدث معه بالعربية بطريقة مسيئة مستغلًا عدم فهم اللاعب. فالصورة البانورامية لهذه الصفقة ليست كروية فقط، ولن يكون كريستيانو اللاعب الوحيد بهذا الوهج الذي سيأتي لملاعبنا في قادم الأيام”.

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التعاقد مع النجم العالمي

وتابع الكاتب “تصدر تعاقد نادي النصر مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو أحاديث وكالات الأنباء العالمية وجميع وسائل إعلام العالم بشقيه التقليدي والرقمي. وهو بلا شك أمر غاية في الإيجابية لمصلحة الكرة السعودية في المقام الأول، قبل أن يستفيد النصر من هذه الصفقة”.

وأضاف أن استقطاب لاعب بهذه الأهمية والنجومية، والتربع على العرش الكروي في خضم ملاحقة وسائل الإعلام لأخباره، يعد أمرًا بالغ الأهمية.

وواصل الكاتب بقوله “لن أتحدث عن أهمية الصفقة من الناحية الفنية، وهي التي بلا شك ذات قيمة مضافة للفرقة الصفراء، ولن أذهب باتجاه أهمية الصفقة لسمعة الكرة لدينا، وكيفية تأثير ذلك في الجانب السياحي والإعلامي لنا، وهو من أجمل وأروع الاستثمارات في مجال القوى الناعمة”.

وقال إن الحديث سيكون صوب بوصلة ما الذي يجب أن نتعايش معه مع قدوم الدون؟

ترسانة من وسائل الإعلام

وأوضح الكاتب أن قدومه لا يعني حضوره كلاعب فقط، بل يعني أنه أتى وفي جعبته ترسانة من وسائل الإعلام المتتبعة لأخباره، وصناعة القصص الخبرية عنه، وبالتالي فإن متابعاتهم للاعب لن تكون مقتصرة على وجوده وأدائه داخل المستطيل الأخضر فحسب، بلا ستلاحقه في كل بقعه يوجد فيها.

وتابع “وهنا يجب أن نتحدث عن العديد من الأمور والإشارة إليها، أولها جودة النقل التلفزيوني، يجب أن يوازي حجم وقيمة المنافسات لدينا الآن، خصوصا أن وسائل إعلام العالم كافة، ستنقل محتواها من مصدرنا التلفزيوني، إضافة إلى أهمية تفعيل دور المراكز الإعلامية وتحديدًا بنادي النصر في المواد المنتجة بلغات غير العربية”.

وواصل الكاتب بقوله “لم تعد مهمة تلك المراكز ترجمة المحتوى العربي فحسب، بل يجب أن تذهب باتجاه صناعة محتوى قوي بالإنجليزية، إضافة للعديد من اللغات التي يجب أن تتواءم مع رغبات وسائل الإعلام الملاحقة للاعب كالإسبانية مثلا والفرنسية.. والأمر أيضًا يمتد لمراسلي قنواتنا وصحفنا في المؤتمرات الصحفية ومنطقة المكس زون، حيث يجب أن تكون أسئلتهم في مستوى وأهمية اللاعب وما وراءه من وهج إعلامي”.

وأشار الكاتب إلى أن الحديث أيضًا يشمل المرافق الرياضية الداخلية ببعض الملاعب أو حتى في نادي النصر فتصوير اللاعب عبر حساباته المليونية في شبكات التواصل الاجتماعي لمنظر ضعيف، قد يكلفنا الكثير عالميًا، في تكوين الصورة الذهنية، خصوصًا أننا مقبلون على ملفات مهمة لاحتضان منافسات رياضية كبيرة.

كلمة للجمهور العام

وواصل الكاتب بقوله “وأخيرًا للجمهور العام الذي قد يواجه رونالدو في المرافق العامة أو أثناء تجواله مع أسرته. مهم جدًا أن تعكس صورة بلدك الحضارية في التعاطي مع اللاعب، فلا يمكن التلفظ أو التهكم أو محاولة الاستفزاز، كما حصل سابقًا مع لاعبين آخرين مثل حمد الله أو بانيغا، بإجبارهم على ارتداء شعار فريق منافس آخر، أو محاولة استفزازه أو التحدث معه بالعربية بطريقة مسيئة مستغلًا عدم فهم اللاعب. فالصورة البانورامية لهذه الصفقة ليست كروية فقط، ولن يكون كريستيانو اللاعب الوحيد بهذا الوهج الذي سيأتي لملاعبنا في قادم الأيام”.

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