الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها

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أدانت الصين، اليوم الثلاثاء، فرض حوالي 10 دول على المسافرين الآتين من أراضيها، إبراز فحص كورونا، محذرة من أنها سترد بإجراءات مضادة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: فرضت بعض البلدان قيودًا على دخول المسافرين، تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي، وتعد بعض الممارسات غير مقبولة.
وحذرت المسؤولة من أن بكين قد تتخذ إجراءات مضادة، مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل، وفقًا لوكالة فرانس برس.
ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، السبت الماضي، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة، مع دخول البلاد مرحلة جديدة في نهجها لمكافحة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة الصينية قد غيرت سياستها المتعلقة بفيروس كورونا، قبل نحو 3 أسابيع، وخففت من إجراءاتها الصارمة التي شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.