Icon

سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات Icon تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 32 Icon ضبط مواطنة ومواطن تورطا بجريمة مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon مشاهد مذهلة لجريان وادي العقيق بالمدينة المنورة Icon أمانة المدينة المنورة تسمح لموظفيها بالخروج مبكراً نظراً للتقلبات الجوية Icon الراجحي يرعى حفل إخاء السنوي وينوه بدعم القيادة للأيتام Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود بجدة Icon صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض Icon وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية Icon عذيب: توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
بسبب إصابات كورونا

الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها

2023-01-03 الساعة 1:32
الصين ترد على إجراءات الدول ضد مسافريها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانت الصين، اليوم الثلاثاء، فرض حوالي 10 دول على المسافرين الآتين من أراضيها، إبراز فحص كورونا، محذرة من أنها سترد بإجراءات مضادة.

قيود المسافرين

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: فرضت بعض البلدان قيودًا على دخول المسافرين، تستهدف الصينيين فقط. يفتقر ذلك إلى أساس علمي، وتعد بعض الممارسات غير مقبولة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي

Img

دفعة ملوثة من عقار للسرطان بدولتين عربيتين

وحذرت المسؤولة من أن بكين قد تتخذ إجراءات مضادة، مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل، وفقًا لوكالة فرانس برس.

مرحلة جديدة

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، السبت الماضي، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة، مع دخول البلاد مرحلة جديدة في نهجها لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الصينية قد غيرت سياستها المتعلقة بفيروس كورونا، قبل نحو 3 أسابيع، وخففت من إجراءاتها الصارمة التي شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي
العالم

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي

العالم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...

السوق
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...
السعودية اليوم

تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...

السعودية اليوم
5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية
السعودية اليوم

5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

السعودية اليوم
سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...
السعودية اليوم

سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
وظائف

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

وظائف
ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...
حصاد اليوم

ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...

حصاد اليوم
الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف
آخر الاخبار

الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف

آخر الاخبار