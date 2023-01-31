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زيادة التعاون في الطاقة والبنية التحتية والاستثمار

الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج

2023-01-31 الساعة 4:11
الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة رويترز، إن وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين جانج، أعرب عن رغبته في بناء علاقات أقوى مع السعودية وإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين والخليج في أقرب وقت ممكن.

 زيادة توسيع التعاون في مجالات مختلفة

وأضاف تشين، الذي تم تعيينه مؤخرًا في هذا المنصب، أن الصين تقدر دعم المملكة الثابت بشأن القضايا التي تنطوي على مصالح بكين الجوهرية، متابعًا أنه يتعين على الجانبين زيادة توسيع التعاون في الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا.

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رويترز الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة في الخليج 

بالإضافة إلى ذلك، ضغط تشين من أجل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والخليج وبناء منطقة التجارة الحرة بين بكين والخليج في أسرع وقت ممكن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن تشين، الذي أنهى لتوه جولة في عدة دول إفريقية، أجرى أيضًا محادثات هاتفية مع مسؤولين سعوديين، بجانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، ووزير الخارجية الأرجنتيني، سانتياغو كافيرو.

السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين

ويأتي ذلك في الوقت الذي ظلت فيه السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين في عام 2022، وفقًا لرويترز، حيث أظهرت بيانات جمركية أن المملكة شحنت ما مجموعه 87.49 مليون طن من الخام إلى بكين في عام 2022، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميًا.

وأوفت شركات تكرير النفط الصينية المدعومة من الدولة إلى حد كبير بعقودها المحددة المدة مع المملكة في عام 2022 على الرغم من تباطؤ الطلب المحلي.

ومن المتوقع أن تظل السعودية مصدرًا رئيسيًا، إن لم يكن المهيمن، لتصدير النفط الخام إلى الصين بعد زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض في ديسمبر الماضي.

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