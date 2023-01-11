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وصفت الدعم الخبيث لتايبيه بالاستفزاز المتعمد

الصين تهدد تايوان مجددًا وتعدها بتحطيم مؤامرة الاستقلال

2023-01-11 الساعة 5:55
الصين تهدد تايوان مجددًا وتعدها بتحطيم مؤامرة الاستقلال
المواطن- فريق التحرير

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جددت الصين تهديدها بمهاجمة تايوان مرة أخرى، يوم الأربعاء، وحذرت بأن السياسيين الأجانب الذين يتعاملون مع الجزيرة على أنها مستقلة يلعبون بالنار.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني، ما شياو قوانغ، إن بلاده أكدت على التزامها في العام الجديد بحماية سيادة ووحدة أراضي الصين، وتحطيم مؤامرات استقلال تايوان.

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الصين تهدد تايوان مجددًا وتعدها بتحطيم مؤامرة الاستقلال

دعم خبيث لاستقلال تايوان

واضاف: الدعم الخبيث لاستقلال تايوان من جانب العناصر المناهضة للصين في عدد قليل من الدول الأجنبية هو استفزاز متعمد.

ونقلت أسوشيتد برس عن ما شياو قوله: ندعو الدول المعنية للكف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوات الانفصالية في تايوان، والتوقف عن اللعب بالنار في مسألة تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، وترى أنه يجب إخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر.

الصين تهدد تايوان مجددًا وتعدها بتحطيم مؤامرة الاستقلال

وفي المقابل، يجري الجيش التايواني مناورات هذا الأسبوع تهدف لطمأنة السكان الى قدرته على مواجهة تهديدات الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة هذا الشهر.

وقال الكولونيل بالقوات الجوية التايوانية، وو بونغ ينغ، للصحفيين في قاعدة هسينشو الجوية جنوبي تايبيه: أهم شيء هو الحفاظ على سلامة مجالنا الجوي وأمننا القومي.

زيارة ألمانية لـ تايوان

وتتزامن المناورات مع زيارة نواب ألمان وليتوانيين إلى تايوان، وقد ردت الصين على الزيارات الأجنبية بإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق.

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