Icon

مطل ومتنزه الفطيحة بجازان يجذب الزوار والسائحين Icon الأمير هاري يكشف طلبًا غريبًا من أخيه ويليام قبل الزفاف Icon لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول في حفر الباطن Icon الأسهم السعودية تصعد 110.27 نقطة Icon الضباب يغطي أجواء الباحة بعد هطول الأمطار Icon بلومبرغ : خسارة أردوغان في الانتخابات الرئاسية سيسعد الغرب Icon استئصال جزء من القولون ينهي معاناة طفل مع الإمساك الشديد ببريدة Icon بينهم امرأة.. 4 مخالفين للآداب العامة في قبضة الأمن Icon مشهد بديع.. المرتفعات الجبلية بين جدة ومكة تكتسي الأخضر Icon تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
درجة الحرارة لم تتجاوز الـ 8 مئوية

الضباب يغطي أجواء الباحة بعد هطول الأمطار

2023-01-09 الساعة 4:37
الضباب يغطي أجواء الباحة بعد هطول الأمطار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

غطى الضباب الكثيف، اليوم الاثنين، جبال وغابات ومتنزهات سراة منطقة الباحة في مشهد أخّاذ، ولم تبرح درجة الحرارة 8 درجات مئوية.

أخذ الحيطة

ودعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، حيث كثّفت وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات؛ كون الضباب يحُد من مدى الرؤية الأفقية، ويُشكّل خطراً على السلامة العامة.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس المدينة والحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع

Img

مباراتان غدًا في افتتاح كأس الخليج والقنوات الناقلة

ظاهرة طبيعية

يُذكر أن الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف كثافته، فكلما زاد البخار، كان الضباب أشد كثافة.

ويحدث الضباب في المناطق الجبلية؛ نظراً لأن درجات الحرارة في تلك المناطق أقل منها في الأماكن المنخفضة.

ضباب الباحة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة