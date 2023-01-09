الضباب يغطي أجواء الباحة بعد هطول الأمطار

غطى الضباب الكثيف، اليوم الاثنين، جبال وغابات ومتنزهات سراة منطقة الباحة في مشهد أخّاذ، ولم تبرح درجة الحرارة 8 درجات مئوية.

أخذ الحيطة

ودعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، حيث كثّفت وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات؛ كون الضباب يحُد من مدى الرؤية الأفقية، ويُشكّل خطراً على السلامة العامة.

ظاهرة طبيعية

يُذكر أن الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالباً ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف كثافته، فكلما زاد البخار، كان الضباب أشد كثافة.

ويحدث الضباب في المناطق الجبلية؛ نظراً لأن درجات الحرارة في تلك المناطق أقل منها في الأماكن المنخفضة.