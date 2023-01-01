الضباب يوقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور

توقفت حركة السفن والملاحة في مضيق البوسفور التركي في كلا الاتجاهين، بشكل مؤقت، اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، والضباب الكثيف.

بيان خفر السواحل

وأفاد بيان خفر السواحل التركي، بأن حركة السفن، والشحن ستستأنف بمجرد تحسن الأحوال الجوية.

ليست الأولى

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يوقف فيها خفر السواحل التركي، حركة سفن الشحن في مضيق البوسفور، ففي الـ 27 من أكتوبر 2022، أفادت قناة NTV التركية، بأن مضيق البوسفور أغلق أمام حركة السفن، بسبب الضباب الكثيف.