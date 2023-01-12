الطائي والتعاون يسعيان للتعويض

تترقب الجماهير مباراة الطائي والتعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الطائي والتعاون عند الساعة 3:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

الطائي والتعاون يسعيان للفوز

وسبق أن لعب الطائي والتعاون مرتين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح سكري القصيم في تحقيق الفوز مرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادلا في المواجهة الأخرى بنتيجة 1/1.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد النصر بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي، وهُزم التعاون ضد الخليج بهدف دون رد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في تحقيق الفوز 6 مرات وخسر مثلهم ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل 17 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة.

على الجانب الآخر، تمكن من سكري القصيم من تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل مرتين وخسر 3 مرات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 13 هدفًا واستقبل 23 هدفًا قبل مباراة الطائي والتعاون اليوم.