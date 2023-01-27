مسؤول أوروبي يعترف: أدخلنا روسيا في حالة حرب مع الناتو والغرب الصحة تحذر من مضاعفات الإنفلونزا خطيب المسجد النبوي: الأمطار نعمة عظيمة تبعث الحياة في كل شيء تنبيه من الأرصاد لأهالي عسير: أمطار رعدية حتى الـ7 مساءً الفتح لا يعرف التعادل آخر 17 مباراة الطائي والشباب يسعيان لتجنب رقم سلبي الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتلة المبتعث السعودي حكام مواجهتي اليوم بدوري روشن السعودي خطيب المسجد الحرام: أحسنوا الظن بالآخرين والتمسوا الأعذار لهم الموارد البشرية توضح أحقية الأفراد المستقلين بالسكن في المعاش
تترقب الجماهير مباراة الطائي والشباب اليوم في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بينهما لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن يلعب الطائي والشباب عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في المباراة المقامة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.
وتتشابه ظروف الطائي والشباب قبل مباراة اليوم، حيث يُعانيان من تراجع النتائج في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، ويطمح كل منهما لمصالحة جماهيره، وحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي آخر 3 مباريات في دوري روشن السعودي، وتفصله خسارة واحدة، ليُعادل أطول سلسلة هزائم متتالية في البطولة.
كما تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في آخر 3 مباريات متتالية بدوري روشن السعودي، وتفصله مواجهة واحدة عن معادلة أطول سلسلة من التعادلات.