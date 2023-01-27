الطائي والشباب يسعيان لتجنب رقم سلبي

تترقب الجماهير مباراة الطائي والشباب اليوم في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بينهما لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الطائي والشباب عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في المباراة المقامة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

الطائي والشباب يسعيان للفوز

وتتشابه ظروف الطائي والشباب قبل مباراة اليوم، حيث يُعانيان من تراجع النتائج في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي، ويطمح كل منهما لمصالحة جماهيره، وحصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي آخر 3 مباريات في دوري روشن السعودي، وتفصله خسارة واحدة، ليُعادل أطول سلسلة هزائم متتالية في البطولة.

كما تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في آخر 3 مباريات متتالية بدوري روشن السعودي، وتفصله مواجهة واحدة عن معادلة أطول سلسلة من التعادلات.