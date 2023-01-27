الطائي يبحث عن الفوز الأول ضد الشباب

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لاستعادة بريقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد الشباب اليوم.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب الطائي ضد الشباب عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في المباراة المقامة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

الطائي يسعى للفوز

وتُعد مباراة الطائي ضد الشباب اليوم هي الرابعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، ولم ينجح فارس الشمال في تحقيق الفوز من قبل، حيث خسر مرتين، وتعادل مرة، وسجل هدفين، واهتزت شباكه 9 مرات.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث تعرض فارس الشمال للخسارة في آخر 3 مباريات، كما تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب آخر 3 جولات.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات وخسر 8 مرات، ولم يتعادل حتى الآن، وأحرز 18 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز 8 مرات وتعادل 4 مرات وخسر مرتين في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل 27 هدفًا، واستقبل 10 أهداف.