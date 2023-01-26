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نصف نظام الطاقة في البلاد معطل تقريبًا

الطاقة الأوكرانية تعلن تدمير منشآتها في عدة مناطق

2023-01-26 الساعة 5:07
الطاقة الأوكرانية تعلن تدمير منشآتها في عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية “أوكرإينرغو”، اليوم الخميس ,عن تدمير منشآت الطاقة في المناطق الجنوبية والوسطى والجنوبية الغربية من أوكرانيا.

وأوضحت “أوكرإينرغو” عبر قناتها الرسمية بتطبيق “تليغرام”، أنها تعاني نقصًا كبيرًا في النظام، ما دفعها لوضع حدود لاستهلاك الكهرباء بجميع المناطق.

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تأهب جوي

وفي وقت سابق، أعلن عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع عدة انفجارات في أوديسا وكييف وفينيتسيا، كما أفادت سلطات منطقة أوديسا بالأضرار التي لحقت بمرفقين حيويين للبنية التحتية، وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف عن عواقب الحادث.

قصف روسي

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ في قصف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه الأجهزة الأمنية لنظام كييف، وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ الضربات حصريًا على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية كل يوم في بعض المناطق، وأحيانًا في جميع أنحاء أوكرانيا.

وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، نوفمبر الماضي، بأن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد معطل، فيما أكد الرئيس فلاديمير زيلينسكي على أنه من المستحيل حاليًا استعادة نظام الطاقة بالكامل.

 

 

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