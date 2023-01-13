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زاروا جمعيات خيرية ومستشفى

الظهور الأول للعائلة الملكية بعد مذكرات هاري المثيرة للجدل

2023-01-13 الساعة 12:40
الظهور الأول للعائلة الملكية بعد مذكرات هاري المثيرة للجدل
المواطن - فريق التحرير

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ظهر أفراد العائلة الملكية البريطانية علنًا، أمس الخميس، لأول مرة منذ نشر مذكرات الأمير هاري التي أثارت جدلًا، وزاروا جمعيات خيرية ومستشفى، بينما استمروا في الاضطلاع بواجباتهم الملكية.

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وتوجّه الملك تشارلز الثالث إلى إسكتلندا للقاء مجموعات محلية تساعد في التغلب على العزلة الريفية، بينما بدا أمير وأميرة ويلز هادئين فيما وصلا إلى الافتتاح الرسمي لمستشفى رويال ليفربول الجامعي في المدينة، وفقًا للعربية نت.

الكتاب الذي صدر بعنوان “الاحتياطي” يقدم مجموعة من اللمحات الكاشفة والاتهامات الموجهة للعائلة الملكية، ونشرت منه مقاطع في وسائل إعلام حول العالم.

ويتذكر هاري (38 عامًا) في الكتاب، حزنه على وفاة والدته الأميرة ديانا، ومعركته مع شقيقه ويليام، وعدم ارتياحه لدور “الاحتياطي” الملكي في ظلال شقيقه الأكبر وريث العرش.

وفي سلسلة مقابلات بمناسبة صدور لكتاب، اتهم هاري وسائل الإعلام بالوقوف وراء مشكلاته، وقال: إن تغطية غير عادلة أسهمت في صدع بعلاقته بشقيقه.

كما اتهم أعضاء من العائلة الملكية بتسريب قصص للإعلام لتلطيخ سمعتهم.

ويتسابق الناس لشراء الكتاب، إذ أعلنت دار بينغوين راندوم هاوس للنشر الأربعاء أن مبيعات أول يوم من الكتاب تجاوزت 1.4 مليون نسخة.

وتتضمن تلك الأرقام مبيعات الكتب ذات الغلاف المصقول والكتاب الصوتي والكتاب الإلكتروني المباعة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

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