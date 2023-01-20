العثور على أكبر ضفدع في العالم

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عثر موظفو وزارة البيئة في شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية، على ضفدع عملاق يزن 2.7 كيلوغرام.
وقالت قناة ABC التلفزيونية المحلية، إن موظفي وزارة البيئة بالولاية كانوا ينظفون دروبًا في حديقة كونواي الوطنية عندما رأوا حيوانًا برمائيًا ضخمًا.
وكان صاحب الرقم القياسي السابق في كتاب غينيس للأرقام القياسية قد عثر عليه عام 1991. وكان وزنه 2.65 كلغ.
وكشفت حارسة الحديقة، كايلي جراي، للقناة: كان هناك ثعبان يزحف أمامنا على الطريق .. لذا توقفنا لنمكّنه من المرور ونزلنا من السيارة، وبجوارنا كان ضفدع القصب الضخم هذا.
وأفادت جراي: ضفدع القصب بهذا الحجم يأكل أي شيء يمكن وضعه في فمه بما في ذلك الحشرات والزواحف والثدييات الصغيرة.
وأردفت أن الضفدع يشبه كرة القدم بأرجل. وبلغ طول البرمائية التي تزن 2.7 كيلوغرام 25 سنتيمترًا. وأطلق موظفو الوزارة على الضفدع الضخم Toadzilla.