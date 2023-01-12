العثور على جثث 7 صيادين يمنيين بعد أيام من فقدانهم

عثر مواطنون يمنيون، اليوم الخميس، على جثامين 7 صيادين، من أبناء مديرية المخا بمحافظة تعز قبالة شاطئ مدينة الحديدة، بعد ثلاثة أيام من فقدانهم مع قاربهم في المياه الإقليمية اليمنية.

التفاصيل

وعثر على الجثث الـ6 طافية قبالة ساحل منطقة الكثيب بمدينة الحديدة، وتعود للصيادين المفقودين وجميعهم من أبناء مديرية المخا.

وبحسب بالعربية نت، عثر على جثة الصياد السابع على قاربهم المقلوب وموثقة بالحبال، على بعد 20 ميلًا بحريًّا في منطقة العاري من ميناء الاصطياد بالحديدة.

وتم سحب الجثة التي تعود لأحد الصيادين المفقودين مع القارب إلى ميناء الاصطياد بالحديدة، فيما سيتم اتخاذ الترتيبات لإعادة جثث الصيادين إلى مسقط رأسهم.

انقلاب القارب

ويعتقد أن الرياح القوية تسببت بانقلاب القارب الذي أُعلن عن فقدانه قبل أيام في مديرية المخا، وفشلت جهود البحث عنهم.

والصيادون هم: هايل غفاري، ومعتصم حميد، وعلي طالب، ومحمد إبراهيم بحيري، وفيصل بحيري، وحذيفة بحيري، وعبده بقر.

وتكررت حوادث فقدان قوارب الصيادين وغرقهم في المياه الإقليمية للبحر الأحمر، إما بفعل انفجار الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًّا، أو غرقهم جراء شدة الرياح وارتفاع الأمواج خلال السنوات الماضية؛ مما أسفر عن عشرات الوفيات.