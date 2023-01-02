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اكتشفتها السلطات الليبية

العثور على مقبرة جماعية بمعقل سابق لداعش

2023-01-02 الساعة 9:16
العثور على مقبرة جماعية بمعقل سابق لداعش
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات الليبية العثور على 18 جثة محترقة في مقبرة جماعية في معقل سابق لتنظيم داعش، على طول ساحل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي مزقها الصراع.

هوية الجثث

قالت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، في بيان، إن الجثث انتشلت في منطقة السبع بمدينة سرت في وسط ليبيا.

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وأضافت أن الجثث نقلت إلى مستشفى محلي.

عظام المتوفين

وقالت الهيئة، في بيان، إنها جمعت عينات من عظام المتوفين في محاولة لتحديد هوياتهم.

ولم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن سبب وفاة هؤلاء الأشخاص الذين عثر على جثثهم.

إعدامات داعش

وعثر على العديد من المقابر الجماعية في أنحاء ليبيا. في أكتوبر، قال مسؤولون إنهم عثروا على 42 جثة في مقبرة جماعية في مدرسة بسرت.

في ديسمبر 2018، عثر على جثث أكثر من 30 رجلًا قرب سرت، يعتقد أنها جثث لمجموعة من المسيحيين الإثيوبيين الذين تم إعدامهم في مقطع مصور قبل سنوات.

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