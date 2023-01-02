العثور على مقبرة جماعية بمعقل سابق لداعش

جولة مع “المواطن” في سوق السبت ومشاركة قوية للمشاريع الناشئة السعودية تقتحم مستقبل الإنترنت عن طريق ماجيك ليب تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق
أعلنت السلطات الليبية العثور على 18 جثة محترقة في مقبرة جماعية في معقل سابق لتنظيم داعش، على طول ساحل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي مزقها الصراع.
قالت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، في بيان، إن الجثث انتشلت في منطقة السبع بمدينة سرت في وسط ليبيا.
وأضافت أن الجثث نقلت إلى مستشفى محلي.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها جمعت عينات من عظام المتوفين في محاولة لتحديد هوياتهم.
ولم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن سبب وفاة هؤلاء الأشخاص الذين عثر على جثثهم.
وعثر على العديد من المقابر الجماعية في أنحاء ليبيا. في أكتوبر، قال مسؤولون إنهم عثروا على 42 جثة في مقبرة جماعية في مدرسة بسرت.
في ديسمبر 2018، عثر على جثث أكثر من 30 رجلًا قرب سرت، يعتقد أنها جثث لمجموعة من المسيحيين الإثيوبيين الذين تم إعدامهم في مقطع مصور قبل سنوات.