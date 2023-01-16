العثور على هيكل عظمي ممد على سريره منذ 20 عامًا

كشفت صحيفة ميرور المحلية، أن شرطة مدينة مالو بمقاطعة كو كورك الإيرلندية، عثرت بالصدفة، على هيكل عظمي بشري مجهول الهوية، يعود لشخص يبدو أنه كان نائماً على سرير في منزل مغلق منذ 20 عاماً.

التفاصيل

وأردفت في بيان أن أفراداً من الشرطة اقتحموا المنزل ظهر يوم الجمعة الماضي، ضمن حملة لتنظيف الممتلكات المغلقة لسنين طويلة، جاءت بمبادرة من مجلس مدينة مالو. كما تابعت أن العناصر وجدت عند وصولها إلى المنزل الواقع في شارع بيتشر بالمدينة، نوافذ وأبواباً مغلقة بألواح أمان.

وعثرت بداخله على بقايا الهيكل العظمي على السرير.

كذلك أوضح متحدث باسم الشرطة، أنهم وجدوا خلال تفتيش المنزل قطعة زبدة في الثلاجة يعود تاريخها إلى عام 2001.

وتوقعوا أن بقايا الهيكل العظمي تعود إلى شخص توفي في تلك الفترة، وبقيت جثته على السرير حتى تحللت.

الشخص المنعزل

يشار إلى أن سكان المنطقة المحيطة بالمنزل كانوا اعتقدوا أن المالك انتقل للعيش في مكان آخر في بريطانيا، ووصفوه بالشخص المنعزل.

ونقل فريق من خدمات الطوارئ الهيكل العظمي إلى مشرحة مستشفى جامعة كورك الأيرلندية، لتشريحها بواسطة طب الأسنان الشرعي والذي يستخدم عادة في التعرف إلى الجثث مجهولة الهوية، وما إذا كانت تعود لرجل أو امرأة. كما بيّن المتحدث باسم الشرطة أنهم أغلقوا المنزل بعد ذلك، وبدأوا في التحقيق في جميع الملابسات المحيطة.