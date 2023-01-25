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بعد انتشار فيديوهات لجثث حمير وهياكل عظمية بالصحراء

العثور على 100 حمار مذبوح بالفيوم المصرية

2023-01-25 الساعة 8:29
العثور على 100 حمار مذبوح بالفيوم المصرية
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم المصرية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، عن تفاصيل واقعة انتشار كمية من الحمير المذبوحة بشوارع مركز يوسف الصديق بالمحافظة.

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التفاصيل

وأضاف التوني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج صالة التحرير عبر قناة صدى البلد، أنه تم رصد هذه الواقعة، يوم الجمعة الماضي، حيث لوحظ انتشار فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود جثث حمير وهياكل عظمية بمنطقة صحراوية في مركز يوسف الصديق بالفيوم.

وأكمل أن محافظ الفيوم أمر بتشكيل لجنة لاستبيان الأمر، ووجدت حوالي 100 حمار مذبوح، 90% منهم جثث كاملة دون جلد؛ ما يرجح أن الذبح كان بغرض الحصول على الجلود، لافتًا إلى أن هذه الواقعة جرت منذ فترة، والتحقيقات في النيابة العامة جارية من أجل كشف حقيقة الأمر.

واسترسل أن أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم وجّه مديرية الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك لتفقد مطاعم الكباب والكفتة لمعرفة ما إذا كان هناك شُبهة وجود أي لحوم مخالفة بها.

وأشار إلى أن هذه الواقعة تكررت 5 مرات على مدار 3 سنوات ماضية، ولم يتم معرفة السبب الرئيسي لحدوث هذا الأمر، حتى الآن.

 

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