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تحقيقات لمعرفة كيفية وصولها لمنزل بنس

العثور على 12 وثيقة سرية في منزل نائب ترامب

2023-01-24 الساعة 11:00
العثور على 12 وثيقة سرية في منزل نائب ترامب
المواطن - فريق التحرير

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عُثر على وثائق سرية في منزل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، بولاية إنديانا الأمريكية، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

12 وثيقة

واكتشف محامي بنس، وجود نحو 12 وثيقة مصنفة سرية” في منزل الأخير بولاية إنديانا الأسبوع الماضي، وسلمها لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي، وفقًا لشبكة سي إن إن.

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ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية مراجعة لمعرفة كيفية وصول الوثائق السرية إلى منزل بنس.

من المعروف أنه في أغسطس الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها سري للغاية، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بولاية فلوريدا.

وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة سرية للغاية، و3 مجموعات من المستندات السرية و3 مجموعات خاصة.

10 وثائق سرية

وجرت استعادة 10 وثائق سرية مؤرخة بين عامي 2013 و2016 في نوفمبر الماضي من مكتب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وكشف البيت الأبيض في يناير الجاري أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز أبحاث ملحق بمكتب بايدن، تعود لفترة عمله نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأمس الاثنين، أعلن بوب باور، محامي بايدن، أن موظفي وزارة العدل الأمريكية أجروا تفتيشاً في منزل جو بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، وعثروا على 6 وثائق سرية جديدة.

ولفت المحامي إلى أن التفتيش جرى لأكثر من 12 ساعة وشمل جميع أنحاء المنزل. وحضر التفتيش محامو الرئيس الأمريكي وممثلون عن البيت الأبيض.

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