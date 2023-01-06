Icon

وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع Icon النصر يسعى لتعزيز صدارته Icon مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع  Icon توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في بطولة دوري روشن

العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح بـ ديربي الأحساء

2023-01-06 الساعة 8:47
العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح بـ ديربي الأحساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق نادي العدالة فوزًا ثمينًا على الفتح بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم العدالة بالهدف الأول عبر اللاعب عارف حيدر بالدقيقة الـ52، ثم أضاف أندرسون بلاتا الهدف الثاني في الدقيقة الـ64.

وبالدقيقة الـ73 سجل فراس البريكان الهدف الوحيد لنادي الفتح.

العدالة والفتح

وأصبح رصيد العدالة بعد الفوز 8 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 15 نقطة في المركز التاسع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال
كأس العالم

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال

كأس العالم
مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...

السعودية اليوم
دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...
السعودية اليوم

دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...
السعودية اليوم

مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...

السعودية اليوم
حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها
حصاد اليوم

حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها

حصاد اليوم
10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...
العالم

10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...

العالم
الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...

السعودية اليوم