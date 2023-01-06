العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح بـ ديربي الأحساء

حقق نادي العدالة فوزًا ثمينًا على الفتح بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم العدالة بالهدف الأول عبر اللاعب عارف حيدر بالدقيقة الـ52، ثم أضاف أندرسون بلاتا الهدف الثاني في الدقيقة الـ64.

وبالدقيقة الـ73 سجل فراس البريكان الهدف الوحيد لنادي الفتح.

وأصبح رصيد العدالة بعد الفوز 8 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 15 نقطة في المركز التاسع.