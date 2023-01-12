العدل الأمريكية تعين محققًا خاصًّا في وثائق بايدن السرية

عين وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، اليوم الخميس، محققًا خاصًّا في قضية العثور على وثائق سرية في منزل بايدن.

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وصرح غارلاند في مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن أنه واثق في المحقق روبرت هور؛ لأنه سيجري الأمر بشكل مهني وسريع.

وأردف أن الرئيس بايدن أبلغ في أواخر ديسمبر الماضي بأن وثائق سرية جديدة وجدت في مرآب منزله في ولاية ديلاوير.

ووفقًا للوزير الأمريكي، فإن بايدن كشف أن تلك الوثائق تعود إلى فترة عمله عندما كان نائبًا للرئيس باراك أوباما.

وتابع أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” توجهوا إلى المكان وأمّنوا الوثائق.

وبين وزير العدل الأمريكي أن نتائج التحقيق الأولي التي اطلع عليها في وقت سابق من يناير الجاري، وتظهر أهمية تعيين مدعٍ خاص في القضية.

وتابع: “أنا استنتجت حسب القوانين، فإنه من المصلحة العامة أن يتم تعيين مدع خاص (في قضية الوثائق السرية)”.

وأردف: “سنحقق في إمكانية إذا كانت الوثائق السرية التي عثر عليها في مقرات بايدن تخرق القانون”.