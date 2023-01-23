العراق تحبط عمليات بيع أطفال في محافظتي كربلاء وذي قار

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، القبض على 7 متهمين بالجرم المشهود يتاجرون بالبشر بينهم نساء، فضلاً عن إحباط عمليات بيع أطفال في محافظتي كربلاء وذي قار.

بيان

وقال بيان الوكالة، اخترقت مفارزنا شبكة للاتجار بالبشر وتم القبض على عناصرها في محافظتي كربلاء وذي قار، وهي مكونة من 7 متهمين بينهم ثلاث نساء، كما جرى إنقاذ طفلين يبلغان من العمر الأول 3 أشهر والثاني 11 شهراً.

وبحسب الوكالة، فإن هذه العصابات تقوم ببيع الأطفال عن طريق سماسرة يمثلون دوري الأم والأب، لبيع الطفل بعد شراء الأطفال من ذويهم بمبالغ زهيدة جداً تصل إلى مليوني دينار، نحو 1300 دولار، وبيعهم بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار عراقي في محافظات أخرى.

ولفت البيان إلى، أن عمليات الاختراق والكمائن نفذت من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، وقد حققت نتائج في مكافحة هذه الجريمة والحد منها؛ حيث اتخذت الإجراءات القانونية أصولياً.