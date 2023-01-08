Icon

مدرب العراق: سعيد بالأداء ونسعى لمعالجة السلبيات Icon تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة يعزز الجاهزية ويطور المهارات Icon خير الشمال التطوعية تنظم برنامج عرعر خضراء Icon الموارد البشرية: الطالب تحت سن الـ25 يسجل كتابع في الضمان المطور Icon 5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon مساعد مدرب السعودية: مواجهة العراق صعبة Icon جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا : قول أنا هلالي ولا تخاف Icon 6 معلومات عن التحديث الجديد من واتساب Icon وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد للعيون Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي الطائف والهدا والشفا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها الوضوح وطيب الكلام

العشرة الطيبة ميثاق اجتماعي للترابط بين الأفراد

2023-01-08 الساعة 1:06
العشرة الطيبة ميثاق اجتماعي للترابط بين الأفراد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحدثت الأخصائية الاجتماعية أميرة الزهراني، اليوم الأحد، مفهوم العشرة الطيبة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

ترابط اجتماعي وعاطفي

وأوضحت الزهراني خلال حوارها لبرنامج ” صباح السعودية” على “قناة السعودية”، العشرة عبارة عن ترابط اجتماعي وعاطفي، لافتة إلى أن العشرة ليست بين الأزواج فقط وإنما تشمل الأصدقاء والأقارب والجيران وبين وزملاء العمل.

مبادئ وسلوكيات

وأضافت أن العشرة هي مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، مثل الوضوح والصراحة وحسن الكلام وطيب المعشر، وفي حال تمكن الإنسان من إدراك العشرة سيكون قادرًا على حل العديد من المشكلات التي تواجهه.

واعتبرت العشرة الطيبة ميثاقاً اجتماعياً وتواصلاً بين الأشخاص، ويعمل على الترابط بين الأزواج والأقارب والجيران.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم