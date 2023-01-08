العشرة الطيبة ميثاق اجتماعي للترابط بين الأفراد

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تحدثت الأخصائية الاجتماعية أميرة الزهراني، اليوم الأحد، مفهوم العشرة الطيبة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.
#صباح_السعودية | مفهوم العشرة الطيبة ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع❤️. #قناة_السعودية pic.twitter.com/aOxgWQD1aF
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 8, 2023
وأوضحت الزهراني خلال حوارها لبرنامج ” صباح السعودية” على “قناة السعودية”، العشرة عبارة عن ترابط اجتماعي وعاطفي، لافتة إلى أن العشرة ليست بين الأزواج فقط وإنما تشمل الأصدقاء والأقارب والجيران وبين وزملاء العمل.
وأضافت أن العشرة هي مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، مثل الوضوح والصراحة وحسن الكلام وطيب المعشر، وفي حال تمكن الإنسان من إدراك العشرة سيكون قادرًا على حل العديد من المشكلات التي تواجهه.
واعتبرت العشرة الطيبة ميثاقاً اجتماعياً وتواصلاً بين الأشخاص، ويعمل على الترابط بين الأزواج والأقارب والجيران.