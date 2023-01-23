العفالق: رصدنا ملاحظات على النقل التلفزيوني ودورينا يصل لـ120 دولة

أكد رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبدالعزيز العفالق، أن استقدام النجوم إلى دوري روشن يجذب الرعاة، مشددًا في الوقت ذاته على رصد ملاحظات بالنقل التلفزيوني خلال الفترة الأخيرة.

تعليق العفالق على النقل التلفزيوني

وقال العفالق في المؤتمر الصحافي على هامش انعقاد الجمعية العمومية الأولى للرابطة: “النقل التلفزيوني مهم لنا والملاحظات رصدناها، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة نحاول تجاوز هذه الأخطاء بالفترة المقبلة”.

وأضاف رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: “الملاحظات ترصد على النقل التلفزيوني وباستمرار نتواصل مع الشركة المنتجة لحلها، والنقل مسؤولية ثلاث جهات الرابطة، الناقل وشركة الإنتاج”.

وتابع العفالق: “توزيعات حقوق النقل موجودة في النظام الأساسي، ولا يوجد ناد سيأخذ مبلغًا أكثر لأن لديه مشاهدات أكثر، واليوم دورينا يصل إلى 120 دولة، وأصبح لدينا طلب كبير في أسواق مختلفة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “المرحلة القادمة فيها استثمار كبير، لذلك أقررنا مجلس إدارة جديدًا من خارج الأندية ليصبح هناك استقلالية كاملة للمجلس”.

واستكمل العفالق حديثه في المؤتمر الصحافي قائلًا: “جلب النجوم إلى الدوري السعودي، من أهم المحفزات لجلب الرعاة، وسنشاهد رعاة كبارًا للدوري خلال الفترة المقبلة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “مسألة تحديد توقيت المباريات من اختصاص لجنة المسابقات، وهناك لوائح تضبط ذلك، كما أن تحديد أسعار التذاكر مسؤولية النادي”.

مجلس إدارة الرابطة الجديد

وأقرت الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبدالعزيز العفالق، وسعد اللذيذ نائبًا للرئيس، غاري كوك عضوًا ورئيسًا تنفيذيًا للرابطة.

ويتواجد في العضوية، بيتر هوتون، عادل ملاوي، ولمياء بنت إبراهيم بن بهيان عضوًا ممثلًا عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتم تعيين عبدالعزيز الحميدي مستشارًا لرئيس مجلس الإدارة، بجانب تكليفه برئاسة لجنة تراخيص الأندية.