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أدينوا بالإساءة لأمير البلاد

العفو عن 36 شخصًا بينهم 3 من الأسرة الحاكمة بالكويت

2023-01-17 الساعة 10:50
العفو عن 36 شخصًا بينهم 3 من الأسرة الحاكمة بالكويت
المواطن - فريق التحرير

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صدر مرسوم أميري في الكويت اليوم الثلاثاء، بالعفو عن 36 شخصاً، من بينهم مغردون، أدينوا بالإساءة لأمير البلاد، إبان عهد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

قائمة

وشملت قائمة الشخصيات الصادر في حقهم مرسوم العفو، الشيخ عذبي فهد الأحمد الصباح، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والشيخ خليفة العلي الخليفة الصباح، رئيس تحرير صحيفة الوطن حتى عام 2015، والشيخ أحمد داوود الصباح، لصحيفة الراي الكويتية.

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كما ضمت قائمة العفو، النائب السابق عبدالحميد دشتي المحكوم عليه في عدد من قضايا الإساءة لدول شقيقة.

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