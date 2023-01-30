العلا للتطوير تطلق العمليات التشغيلية لدعم وتطوير المشاريع بالعلا

أطلقت شركة العلا للتطوير، عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير محافظة العلا، وذلك من خلال التطوير العقاري وإدارة الأصول وفق إستراتيجية استثمارية طويلة المدى.

وأوضحت الشركة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أنها ستوفر فرص عمل، وفرصاً للشركات والمجتمعات المحلية مع الحفاظ على واحد من أكبر وأقدم المواقع الثقافية في العالم.

تفاصيل المشاريع

وتشمل مشاريع شركة العلا أكثر من 7.5 آلاف وحدة فندقية، و5 آلاف وحدة سكنية، وتجمّعاً للموظفين يضم أكثر من ألف وحدة، ووحدات صناعية، وبنية تحتية مساندة، وستعمل الشركة مع خبراء محليين ودوليين في الهندسة المعمارية، والبناء، والتصميم، والحفاظ على التراث.

وجهة سياحية عالمية

وتسهم شركة العلا للتطوير في تحويل المدينة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية، وستدعم تطوير وتشغيل محفظة عالمية من البنى التحتية من أصول الضيافة والأصول السكنية والتجزئة والتجارية والصناعية.

يشار إلى أن إستراتيجية الشركة تتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، التي تسهم في توفير أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة.