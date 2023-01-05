العلا من عجائب الدنيا السبع لعام 2023

تعتبر مدينة العلا مرآة للحضارات، حيث يتجاوز عمرها 200 ألف عام، وتحظى بأصول ثقافية وإبداع بشري من عمق التاريخ، وكانت مقصدًا لرحلات الرحالة والمستكشفين، حتى يومنا هذا.

وتعد مدينة العلا أحد أهم مواقع الاستكشافات التاريخية نظير ما تختزنه من آثار، ولا زالت تبهرنا بالاستكشافات حيث تم اختيارها ضمن عجائب الدنيا السبع، وفقًا لمجلة كوندي ناست ترافلير البريطانية المتخصصة في مجال السفر والسياحة.

ذات شهرة عالمية

أشارت المجلة إلى أنها لم تكن تُعرف العلا من قبل؛ لكنها أصبحت ذات شهرة عالمية؛ نظرًا لما تختزله من تاريخ وإرث وآثار لم يكشف النقاب عن معظمها حتى اليوم.

الحجر

تضم العلا معالم تاريخية إنسانية، حيث يظهر من بينها موقع الحِجر الذي بنته إبداعات الحضارة النبطية، وسُجِّل أول موقع تراث عالمي ضمن لائحة منظمة اليونسكو في المملكة العربية السعودية.

البلدة القديمة

كما سلطت المجلة الضوء على البلدة القديمة، حيث تم تصنيفها مؤخرًا ضمن أفضل القرى السياحية في العالم، للعام 2022، مع ما يتوافق مع معايير الاختيار التي تعترف بالقرى السياحية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية، وتدعم إيجاد فرص جديدة للوظائف، وتلتزم بالابتكار والاستدامة بجميع عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

مرايا

تناولت المجلة أيضًا قاعة مرايا، حيث تعكس الطبيعة الخلابة في العلا؛ واتخذ التصميم، شكلًا مكعبًا غطت جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل ليكون امتدادًا معماريًّا لطبيعة العلا الساحرة التي ألهمت المعماريين والفنانين والمبدعين على مدى قرون طويلة، مما جعل القاعة تحصل على شهادة جينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.

رؤية 2030

لا زالت العلا تسطر التاريخ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تجسيد جهود وأعمال الهيئة الملكية لمحافظة العلا.